Экс-президент РФ заявил о стремлении «врагов стереть Россию с карты мира»

Враги хотят уничтожить Россию, но «Единая Россия» намерена этому воспрепятствовать. Об этом заявил экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на предвыборном съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

«Что скрывать, наши враги хотят, чтобы наша страна действительно исчезла с карты мира, говорят об этом напрямую», — отметил он.

Российский политик подчеркнул, что «недружественные государства пытаются уничтожить все, что создавалось с любовью предыдущими поколениями для процветания России».

«"Единая Россия" не позволит им сделать этого», — заключил Медведев.

Экс-президент РФ: Запад относится к Армении исключительно как к «инструменту борьбы» против России

Разрыв сложившихся связей с Россией повлечет «неминуемые тяжелые последствия» для простых граждан Армении.

Об этом заявил экс-президент РФ, замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Его слова приводит в воскресенье, 28 июня пресс-служба «Единой России».

Медведев подчеркнул, что партия рассчитывает на соблюдение демократических принципов и сохранение конструктивных отношений между Россией и Арменией.

«Не можем оставаться в стороне от происходящих в братской для нас Армении внутриполитических процессов. На днях республиканская пресса сообщила о том, что Генеральная прокуратура страны обратилась в ЦИК с ходатайством о лишении неприкосновенности кандидата в депутаты Национального собрания, основателя и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, с которой у «Единой России» подписано Соглашение о сотрудничестве. Рассматриваем такой шаг, как новый виток репрессий в отношении неудобных для правящих верхов представителей оппозиции», – говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что подобные нападки, наряду с массированным применением административного ресурса, стали отличительной чертой прошедших в республике выборов – что в корне расходится с заверениями властей о приверженности «защите демократических принципов».

«Граничащие с правовым беспределом расправы с политическими оппонентами, которые сопровождаются «отжимом» их бизнес-активов, давно стали «визитной карточкой» нынешней правящей команды. Все это происходит при полном молчании стран Запада, вмешательство которого в состоявшуюся избирательную кампанию стало беспрецедентным. В духе своих излюбленных неоколониальных практик они буквально поставили госаппарат Армении на ручное управление»,- следует из текста.

В качестве «яркого примера» Медведев указал на то, что никто так и не смог дать внятного ответа на вопрос, что в день голосования делал в ЦИК глава дипмиссии ЕС. «Наверняка следил за «демократичностью» процедур. Или же лично указывал, как нужно обрабатывать голоса избирателей, чтобы отобрать у «Процветающей Армении» возможность прохождения в парламент вопреки воле значительной части граждан страны», – отметил экс-президент РФ.

Он добавил, что «избавиться от такого диктата» Армении будет крайне сложно. «Относясь к республике исключительно как к инструменту борьбы против России, Запад больше всего заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана», - убежден Медведев.

По его словам, «неминуемые тяжелые последствия» для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС «абсолютно не интересуют».

«Жаль, что политические амбиции нынешних властей оказались выше национальных интересов возглавляемой ими страны. Будем и дальше следить за развитием ситуации. Рассчитываем, что правящая партия «Гражданский договор» прислушается к альтернативному мнению, выраженному большей частью пришедших на участки избирателей», - отметил он.

Тем более, что сами же представители указанной партии говорят о важности сохранения отношений с Россией, привлек внимание зампред российского Совбеза. «Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам», – говорится в заявлении Дмитрия Медведева.