Экс-министр юстиции Южной Кореи приговорен к 25 годам за соучастие в попытке госпереворота Пак Сон Чжэ признан виновным в исполнении важной роли в подготовке мятежа

Суд в Южной Корее приговорил бывшего министра юстиции страны Пак Сон Чжэ к 25 годам лишения свободы по обвинению в участии в событиях, связанных с попыткой введения чрезвычайного военного положения 3 декабря 2024 года.​​​​​​​ Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Экс-министр признан виновным в исполнении важной роли в подготовке и реализации действий, квалифицированных прокуратурой в качестве мятежа. Кроме того, Пак Сон Чжэ вменяется злоупотреблении должностными полномочиями.

Специальная прокуратура, расследующая обстоятельства событий 3 декабря, запрашивала для бывшего министра юстиции 20 лет заключения.

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был приговорен судом к пожизненному заключению за попытку государственного переворота, связанную с объявлением военного положения в декабре 2024 года.

Указ, подписанный 3 декабря 2024 года, был отменен спустя примерно шесть часов после того, как 190 депутатов Национального собрания прорвались в оцепленное военными здание парламента и единогласно проголосовали за его отмену.

4 апреля 2025 года Конституционный суд окончательно утвердил импичмент Юн Сок Ёля.

На досрочных выборах победил кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён, который 4 июня 2025 года официально вступил в должность главы государства.