Пэм Бонди не стала раскрывать подробности своих контактов с президентом США по вопросу документов, связанных с Джеффри Эпштейном

Экс министр юстиции США отказалась отвечать на вопросы о роли Трампа в деле Эпштейна Пэм Бонди не стала раскрывать подробности своих контактов с президентом США по вопросу документов, связанных с Джеффри Эпштейном

Бывший министр юстиции США Пэм Бонди отказалась отвечать на вопросы о роли президента Дональда Трампа в процессе публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна.

Бонди дала показания на закрытом заседании специальной комиссии Палаты представителей США, посвященном материалам по делу Эпштейна. Слушания продолжались около четырех часов.

В открытой для прессы части заседания Бонди заявила, что администрация Трампа обеспечила прозрачность в вопросе публикации документов по делу Эпштейна и предприняла все необходимые юридические шаги.

После завершения закрытой части слушаний представители Демократической партии сообщили, что Бонди отказалась отвечать на любые вопросы, касающиеся участия Трампа в процессах, связанных с материалами дела Эпштейна.

Высокопоставленный член Демократической партии в Комитете по надзору Палаты представителей Роберт Гарсия заявил:

«Я задал бывшему министру пять разных вопросов о ее разговорах с президентом Трампом, о том, давал ли он ей какие-либо указания по материалам дела Эпштейна, что ему было известно и что он хотел или не хотел подвергать цензуре. Она отказалась отвечать на вопросы, связанные с президентом Трампом. Более того, она прямо заявила, что не будет отвечать ни на один вопрос о президенте Трампе».

Другой конгрессмен-демократ Дейв Мин отметил, что Бонди не ответила на большинство заданных ей вопросов.

«Здесь явно что-то скрывают. Она не отвечает ни на один вопрос», — сказал он.

Конгрессмен Джеймс Уокиншоу также заявил, что Бонди либо не отвечала на вопросы, либо ограничивалась фразой: «Мне ничего об этом не известно».

- Дело Джеффри Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн обвинялся в сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет, а также в организации сети сексуальной эксплуатации.

10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме Metropolitan Correctional Center на Манхэттене в Нью-Йорке.

В опубликованных судебных материалах по делу фигурировали имена ряда известных лиц, включая принца Эндрю, Дональда Трампа, бывшего президента США Билла Клинтона, бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака, бывшего вице-президента США Эла Гора, актера Кевина Спейси, певца Майкла Джексона, иллюзиониста Дэвида Копперфильда, адвоката Алана Дершовица и бывшего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Министерство юстиции США по итогам совместного расследования заявили, что не обнаружили доказательств существования предполагаемого «списка клиентов» из числа известных лиц. Также ведомства пришли к выводу, что Эпштейн покончил с собой в камере, опровергнув версии о его убийстве с целью сокрытия информации о возможных сообщниках среди чиновников, знаменитостей и бизнесменов.