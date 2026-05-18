Экс-глава Офиса президента Украины освобожден из-под стражи под залог Андрея Ермака подозревают в легализации средств, полученных преступным путем

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак освобожден из-под стражи. Об этом сообщают украиснкие СМИ.

Как сообщается, за него был внесен весь определенный судом залог в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн).

После освобождения из изолятора на экс-главу ОП накладывается ряд процессуальных ограничений и обязательств.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу экс-главу Офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путем.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о раскрытии масштабной схемы легализации (отмывания) средств в размере более 460 млн грн (около $10,4 млн или €8,8 млн), полученных преступным путем. Согласно информации, средства инвестировались в элитное строительство под Киевом

11 мая детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) при строительстве четырех элитных резиденций под Киевом.

В ноябре 2025 года у Андрея Ермака уже проходили обыски в рамках дела о коррупции в энергетической сфере Украины. После этого чиновник ушел в отставку.