США и Израиль рассматривали ряд секретных сценариев, направленных на смену власти в Тегеране, - Тамир Хайман

Экс-глава израильской разведки: Турция сорвала план США и Израиля по смене власти в Иране США и Израиль рассматривали ряд секретных сценариев, направленных на смену власти в Тегеране, - Тамир Хайман

План США и Израиля по дестабилизации ситуации в Иране с привлечением ряда вооруженных группировок, включая структуры, связанные с ответвлением террористической организации РКК, был сорван после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедил американского лидера Дональда Трампа отказаться от этой идеи. Об этом заявил бывший начальник Управления военной разведки Израиля (AMAN) Тамир Хайман в интервью американскому телеканалу PBS.

Хайман заявил, что США и Израиль в рамках атак, предпринятых 28 февраля против Ирана и завершившихся временным прекращением огня, рассматривали ряд секретных сценариев, направленных на смену власти в Тегеране, в числе которых организация атак со стороны вооруженных группировок, некоторые из которых были связаны с террористической организацией РКК, а также возвращение к власти бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Комментируя публикацию The New York Times от 20 мая о том, что Вашингтон и Тель-Авив рассматривали возможность привести Ахмадинежада к власти после свержения нынешнего руководства Ирана, Хайман заявил, что эта информация соответствует действительности.



«Если говорить об Ахмадинежаде, то планировалась целая серия весьма необычных специальных операций, частью которых являлся Ахмадинежад. За исключением курдской операции, остальные детали не были раскрыты общественности. Потому что предполагалось, что вся цепочка этих действий начнется именно с курдской операции», — сказал он.

Хейман отметил, что президент Эрдоган убедил Трампа отменить план США и Израиля с привлечением этнически мотивированных вооруженных группировок.

«Решение атаковать Иран стало неожиданностью для Израиля»

Хайман также отверг распространенное мнение о том, что именно Израиль убедил Трампа нанести удар по Ирану.

По его словам, инициатива исходила от самого американского президента.

Бывший глава разведки утверждает, что Трамп находился под впечатлением от предыдущих успехов, связанных с американским вмешательством в Венесуэлу в отношении президента Николаса Мадуро.

«Процесс в Венесуэле побудил Трампа опубликовать в социальных сетях сообщение о том, что «помощь уже в пути», адресованное протестующим против режима. Это стало огромным сюрпризом для израильтян. Израиль был застигнут врасплох, когда Трамп заявил, что «помощь уже в пути», и решил атаковать Иран. Это произошло в начале января», - сказал он.

По словам Хеймана, у Израиля на тот момент не было плана военного нападения.

«Этот шаг изменил ситуацию. После заявления Трампа планы Израиля и мотивация США слились воедино.Этот процесс привел к военной активности 28 февраля», —добавил он.