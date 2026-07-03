Яап де Хооп Схеффер заявил, что НАТО вступает в новый этап развития, а европейские союзники должны взять на себя большую ответственность за безопасность альянса

Экс-генсек НАТО: проведение саммита в Анкаре отражает политический и военный вес Турции Яап де Хооп Схеффер заявил, что НАТО вступает в новый этап развития, а европейские союзники должны взять на себя большую ответственность за безопасность альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что проведение саммита НАТО 7–8 июля в Анкаре свидетельствует о признании политического и военного веса Турции, ее многочисленного населения, крупной армии и значительного вклада в деятельность альянса.

Об этом де Хооп Схеффер заявил в интервью «Анадолу» для ежемесячного журнала AA Brifing после панели «От Гааги к саммиту в Анкаре: будущее НАТО в условиях трансформации глобальной среды безопасности», организованной Управлением коммуникации администрации президента Турции, посольством Турции в Гааге и нидерландским Институтом Клингендал.

По словам бывшего генсека, с момента своего основания НАТО претерпело глубокие изменения. Он напомнил, что в годы холодной войны альянс обеспечивал безопасность Европы под защитой США, а затем пережил падение Берлинской стены и распад Советского Союза.

Де Хооп Схеффер отметил, что впоследствии НАТО превратилось в структуру, способную проводить экспедиционные операции за пределами территории государств-членов. В качестве примера он привел миссию Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане, осуществлявшуюся под командованием НАТО на основании мандата Совета Безопасности ООН.

«Сегодня НАТО действует в условиях гибридных войн и эпохи искусственного интеллекта. Альянс должен быть готов к таким вызовам. Поэтому сейчас НАТО движется к этапу "НАТО 3.0"», — заявил он.

«Саммит в Анкаре должен обеспечить консенсус по ряду вопросов»

Говоря об ожиданиях от предстоящего саммита в Анкаре, де Хооп Схеффер выразил уверенность, что союзникам удастся достичь договоренностей по целому ряду ключевых тем.

По его словам, одной из важнейших задач станет выполнение странами НАТО своих финансовых обязательств.

Он напомнил, что на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге союзники обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, и отметил, что в Анкаре этот вопрос вновь будет рассмотрен.

Кроме финансовых вопросов, лидеры обсудят продолжающийся конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

«Прямое вмешательство на Ближнем Востоке не входит в мандат НАТО, однако невозможно отрицать, что глобальная безопасность является неделимой», — подчеркнул бывший генсек.

Комментируя заявления о возможном распаде альянса, де Хооп Схеффер сказал: «НАТО не распадется. За свою историю альянс уже много раз объявляли смертельно больным или даже мертвым. Безусловно, НАТО в политическом плане следит за происходящим в мире, включая Китай и Индо-Тихоокеанский регион. Это не означает, что альянс будет там действовать, однако безопасность — понятие неделимое. На мой взгляд, НАТО продолжит существовать и активно работать при условии, что европейские союзники возьмут на себя значительно большую ответственность за оборонные расходы. Как ни посмотри, президент США Дональд Трамп в этом вопросе прав».

По его словам, главным приоритетом НАТО остается восточный фланг, однако южное направление также нельзя оставлять без внимания.

«Южный фланг имеет большое значение для Турции, а значит, и для НАТО», — отметил он.

«Саммит в Анкаре — признание политического и военного веса Турции»

Де Хооп Схеффер подчеркнул, что проведение саммита в Турции имеет большое значение с учетом населения страны, превышающего 80 миллионов человек, ее постоянной армии и существенного вклада в деятельность НАТО.

«После саммита НАТО 2004 года в Стамбуле, который стал первым саммитом, в котором я участвовал в Турции, стране давно пришло время вновь принять встречу лидеров альянса. Это признание серьезности Турции, ее политического и военного веса», — заявил он.

По его мнению, НАТО необходимо укреплять готовность к защите восточного и других флангов альянса, и в этом процессе Турция играет важную роль.

Говоря о будущем НАТО, бывший генеральный секретарь отметил, что альянс должен развиваться на основе консенсуса, а европейские государства — брать на себя больше ответственности.

«Президент Трамп прав в этом вопросе. Мы, европейские союзники, должны делать гораздо больше. Поэтому я ожидаю большей европеизации командной структуры НАТО. В ней будет больше европейцев. Европа должна быть способна защитить себя даже без прямой военной поддержки США. Однако это возможно лишь при сохранении окончательных ядерных гарантий, предоставляемых альянсом. Я полностью уверен, что эти гарантии сохранятся», — сказал де Хооп Схеффер.