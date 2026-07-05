Экстремальная жара омрачила масштабное празднование 250-летия независимости США

Празднования 250-летия основания США и Дня независимости 4 июля, прерванные из-за сильной бури, завершились в Вашингтоне 40-минутным фейерверком.

Как сообщает CNN, из-за аномальной жары был отменен утренний парад, а вечерняя программа с речью президента Дональда Трампа и салютом была прервана из-за бури, после чего людей временно эвакуировали с Национальной аллеи. Позже торжества возобновились, и небо над столицей озарил грандиозный 40-минутный фейерверк.



Выступая перед собравшимися, Трамп произнес 40-минутную речь, в которой поздравил соотечественников с 250-летием независимости страны.

По данным телеканала, около 850 тыс. пиротехнических элементов одновременно взлетели с 10 различных точек, включая баржи на реке Потомак и пространство у мемориала Линкольна. Организаторы полагают, что это зрелище может быть занесено в Книгу рекордов Гиннесса как «самое грандиозное фейерверочное шоу в мире».

Из-за вынужденной эвакуации и долгого прохождения через усиленные меры безопасности, график мероприятий был сбит. Некоторые выступления артистов были сдвинуты или сокращены, чтобы вписаться в измененный график.