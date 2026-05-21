Экспорт пшеницы из РФ вырос на 30 % с начала года

Объем экспорта пшеницы из России с начала текущего года вырос на 30% в годовом выражении - до 14 млн тонн. Об этом сообщил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в рамках Всероссийского зернового форума.

«В этом году, по данным на 10 мая, поставки пшеницы выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 миллионов тонн», - сказал Ильюшин, слова которого приводят российские СМИ.

Руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» отметил, что за рассматриваемый период экспорт пшеницы в Египет вырос на 19%, в Турцию – в 3 раза, в Судан – на 78%, в Кению и Казахстан – в 6 раз, на Шри-Ланку – в 3,6 раза, а в Азербайджан - более чем в 8 раз.

По его словам, экспорт ячменя, по данным на 10 мая, увеличился на 70%, а поставки кукурузы выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году экспорт нута растет в Пакистан, Египет, Иран и Саудовскую Аравию, - добавил Ильюшин.

Россия входит в число ведущих мировых экспортеров зерна и сельскохозяйственной продукции, главным образом пшеницы.