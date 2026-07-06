Эксперт: Турция становится одним из ключевых элементов новой архитектуры безопасности НАТО

Турция играет ключевую роль в формировании новой европейской архитектуры безопасности и становится одним из центральных союзников НАТО в укреплении восточного и южного флангов альянса.

Такое мнение в комментарии «Анадолу» высказала Чигдем Устюн, профессор кафедры международных отношений в Стамбульском университете Нишанташы и руководитель турецкого аналитического Центра исследований экономики и внешней политики (EDAM).

По словам профессора, в рамках новой архитектуры НАТО, которую также называют НАТО 3.0, Турция играет многоуровневую роль, выходящую далеко за рамки столь часто обсуждаемого оборонно-промышленного аспекта. К примеру, Турция обладает потенциалом и опытом многосферного командования, что позволяет ей выступать в качестве ведущей страны, формирующей основу многонациональных операций НАТО (framework nation), пояснила она.

В качестве примера Устюн напомнила, что Турция уже успешно выполняла функции ведущей страны в ходе миссии ISAF (Международные силы содействия безопасности) в Афганистане.

Кроме того, в 2028–2030 годах Турция примет командование Силами реагирования союзников (Allied Reaction Force), напомнила профессор. «В Турции расположена критическая инфраструктура НАТО, страна вносит вклад в региональное сдерживание и разрабатывает конкурентоспособные оборонные системы — от беспилотных систем и морских платформ до авиации и передовых технологий. Помимо военных и технологических функций, Турция, находясь на пересечении Европы, Черноморского региона, Восточного Средиземноморья, Кавказа и Ближнего Востока, играет важную дипломатическую роль в деятельности НАТО», — привлекла внимание глава аналитического центра.

По словам Устюн, Черноморский регион является одним из ключевых для безопасности Европы, и особую роль в нем играет Турция. Согласно Конвенции Монтрё, Анкара обладает особыми полномочиями по регулированию прохода военных кораблей через черноморские проливы. Турция контролирует ситуацию в регионе и регулирует проход военных судов, что, по оценке эксперта, делает ее одним из ключевых элементов формирующейся европейской архитектуры безопасности.

Профессор обратила внимание на то, что с 2022 года Турция эффективно использует свои полномочия и способствовала сохранению украинского зернового экспорта — в том числе через Черноморскую зерновую инициативу и альтернативные экспортные коридоры.

Турция на южном фланге НАТО

На южном фланге НАТО Турция вносит вклад в борьбу с терроризмом, нерегулярной миграцией и гибридными угрозами, а также в обеспечение морской и энергетической безопасности и урегулирование региональных конфликтов, отметила Чигдем Устюн.

Благодаря своим морским платформам, базам, портам и мощной логистической инфраструктуре Турция укрепляет сдерживающий потенциал и возможности быстрого реагирования НАТО, способствуя формированию более прочного фундамента для новой европейской архитектуры безопасности, отметила эксперт.

«Считаю, что это необходимо особо подчеркнуть. Турция в силу своего географического положения является одновременно и черноморской, и средиземноморской страной. Это придает ей естественную роль в архитектуре безопасности обоих регионов. Помимо военного и политического потенциала, Турция благодаря культурным, историческим и межобщественным связям способна выстраивать отношения с различными регионами на уровне, который не всегда доступен западноевропейским странам», — сказала профессор.

По мнению Устюн, это является важным преимуществом для НАТО. «После окончания холодной войны международная система стала значительно сложнее, и это очевидно не только экспертам. Одностороннего подхода или опоры исключительно на военную силу уже недостаточно. Не менее важны дипломатия, общественные связи, экономическое сотрудничество и региональный опыт. Турция относится к числу стран, которые способны выстраивать такие многоуровневые отношения и обладают необходимым опытом и институциональным потенциалом», — сказала профессор.

Таким образом, внутри НАТО она представляет собой важную стратегическую ценность не только благодаря своей военной мощи, но и благодаря умению вести диалог с различными регионами и способности собирать вместе разных игроков, пояснила Устюн, добавив, что находит это крайне важным именно с точки зрения новой архитектуры безопасности, которая сейчас формируется в Европе.

Турция — активный участник формирования европейской безопасности

«Суть этого нового этапа для НАТО заключается в том, чтобы Европа укрепляла свой собственный потенциал и компетенции в области безопасности, не становясь полностью зависимой от США, но при этом оставаясь под эгидой НАТО», — отметила она.

По мнению эксперта, ключевой акцент здесь следует делать на том, что европейская безопасность должна выстраиваться не через создание новых структур вне НАТО, а через усиление европейской составляющей самого альянса. «В этом контексте необходимо лучше понимать роль тех союзников, которые не являются членами ЕС, но вносят огромный вклад в безопасность НАТО. Равным образом критически важно укреплять одновременно и восточный, и южный фланги для обеспечения европейской безопасности», — сказала она.

С этой точки зрения проведение такого саммита в Турции крайне символично, этот выбор подчеркивает, что Турция является не просто членом НАТО, но и активным участником формирования европейской архитектуры безопасности, стратегическим игроком, связывающим восточный и южный фланги, заключила профессор.

Саммит НАТО в Анкаре

Спустя два десятилетия после стамбульского саммита НАТО 2004 года, вошедшего в историю альянса как один из ключевых, Турция вновь принимает мировых лидеров — на этот раз в эпоху, которую политологи называют «эрой неопределенности».

36-й саммит глав государств и правительств НАТО в Анкаре станет не только площадкой для встречи мировых лидеров, но и дипломатической сценой, отражающей растущий вес Турции внутри альянса.

В Анкаре соберутся главы 32 государств, включая президента США Дональда Трампа, а также министры иностранных дел и обороны. В саммите, помимо стран-членов НАТО, примут участие страны AP4 (Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея), что позволит обсудить вопросы безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона.

Лидеры обменяются мнениями на стратегическом уровне по угрозам, рискам и вызовам в евроатлантическом регионе, а также обсудят ситуацию в Украине и последние события на южном фланге альянса. Форум оборонной промышленности, который последние 3-4 года проводился как сопутствующее мероприятие НАТО, впервые стал официальной частью программы саммита.

