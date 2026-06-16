По словам специалиста по сердечно-сосудистой хирургии, летом важно пить достаточно воды и не оставаться долго без движения, чтобы сохранить здоровье сосудов

Эксперты назвали факторы, повышающие риск тромбообразования летом По словам специалиста по сердечно-сосудистой хирургии, летом важно пить достаточно воды и не оставаться долго без движения, чтобы сохранить здоровье сосудов

Жара может повышать риск тромбообразования, поэтому людям с сосудистыми заболеваниями важно внимательно следить за своим состоянием. Об этом заявил специалист по сердечно-сосудистой хирургии больницы медицинского факультета Университета Бируни профессор Угурсай Кызылтепе.

Согласно заявлению больницы, в летние месяцы повышенная температура воздуха, длительная неподвижность и недостаточное потребление жидкости могут негативно сказываться на здоровье сосудов.

Кызылтепе, чьи слова приводятся в заявлении, отметил, что с повышением температуры воздуха летом организм теряет больше жидкости. По его словам, при недостаточном потреблении воды текучесть крови может снижаться, что способно негативно отражаться прежде всего на венозной системе.

«В жаркую погоду организм теряет значительное количество жидкости через потоотделение. Если эта потеря не восполняется, кровь может становиться более густой. Замедление кровотока и длительное пребывание без движения также могут создавать условия для образования тромбов. Поэтому в летние месяцы обильное потребление жидкости и недопущение длительного пребывания в одном положении имеют большое значение для здоровья сосудов», - отметил Кызылтепе.

Он подчеркнул, что в жаркую погоду особенно людям из группы риска следует быть осторожными из-за вероятности образования тромбов.

По словам специалиста, сочетание высокой температуры, обезвоживания и малоподвижности может повышать риск внутрисосудистого тромбообразования.

«Особенно при длительных поездках, у пожилых людей и у лиц с историей сосудистых заболеваний этот риск становится более выраженным», - сказал он.

Кызылтепе отметил, что в период летних отпусков увеличивается число длительных поездок автомобильным и воздушным транспортом, что также имеет значение с точки зрения риска тромбообразования. По его словам, многочасовое сидение может замедлять кровоток в венах ног.

«Длительное сидение может приводить к застою крови в венах нижних конечностей. Это способно повышать риск венозного тромбоза, который мы называем тромбозом глубоких вен. Во время длительных поездок по возможности следует использовать компрессионные чулки с легкой степенью давления, каждые 1–2 часа совершать короткие прогулки, выполнять движения голеностопом на месте и пить достаточное количество воды. Важно также избегать тесной одежды и не оставлять ноги длительное время без движения», - сообщил специалист.

Кызылтепе обратил внимание на то, что образование тромба может проявляться рядом симптомов. Особенно следует учитывать такие признаки, как внезапный отек одной ноги, боль, покраснение, повышение температуры кожи и болезненность.

Он подчеркнул, что при одностороннем отеке ноги, боли в икре, покраснении и повышении температуры необходимо без промедления обратиться в медицинское учреждение.

«Тромб может не ограничиться только венами ног. В случае его попадания в легкие может возникнуть угроза для жизни. Внезапная одышка, боль в груди, учащенное сердцебиение или ощущение предобморочного состояния требуют экстренной оценки», - отметил Кызылтепе.

По словам специалиста, риск образования тромбов существует у всех, однако у некоторых групп он выше. Он предупредил, что летом особенно осторожными должны быть пожилые люди, лица с варикозом и венозной недостаточностью, те, у кого ранее уже образовывались тромбы в венах ног, а также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кызылтепе также отметил, что риск тромбообразования может повышаться у пациентов с ожирением, курильщиков, беременных женщин, женщин, принимающих противозачаточные препараты или находящихся в послеродовом периоде, а также у людей, которые длительное время остаются неподвижными.

Он подчеркнул, что пациентам, ранее перенесшим закупорку сосудов или имевшим тромбы в анамнезе, не следует пренебрегать врачебным контролем в летние месяцы.

«Люди, принимающие препараты для разжижения крови, ни в коем случае не должны самостоятельно прекращать их прием или менять дозировку. Поскольку в жаркую погоду могут изменяться артериальное давление и водный баланс организма, особенно пациентам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать рекомендации врача», - сказал Кызылтепе.

Специалист обратил внимание на важность простых мер для защиты здоровья сосудов летом.

«Особенно в период с 11:00 до 16:00 воздействие солнца сильнее. В эти часы правильнее не находиться долго на улице, выбирать легкую и удобную одежду, а прогулки совершать рано утром или вечером, когда становится прохладнее. Движение очень важно для здоровья сосудов, однако в жаркую погоду физические нагрузки должны планироваться осознанно», - отметил он.

Кызылтепе также заявил, что не следует игнорировать усиливающиеся летом отеки ног и жалобы, связанные с варикозом. По его словам, чувство тяжести в ногах, распирание, судороги, отеки и заметно выступающие вены могут быть признаками венозной недостаточности. Если эти жалобы усиливаются в жаркую погоду, необходимо пройти обследование у специалиста по сердечно-сосудистой хирургии.