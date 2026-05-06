Экономика Узбекистана выросла на 8,7% в первом квартале года Национальный комитет статистики Узбекистана опубликовал данные по ВВП страны

Согласно данным Национального комитета статистики Узбекистана, ВВП страны в первом квартале 2026 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем инвестиций вырос на 29,6%, розничная торговля — на 25,4%, сфера услуг — на 16,1%, строительный сектор — на 15,5%, промышленность — на 8%, грузоперевозки — на 7,3%, сельское, лесное и рыбное хозяйство — на 5,1%, а внешнеторговый оборот — на 2,7%.

Экономика Узбекистана, которая в допандемийный период ежегодно росла на 5–6%, в 2020 году выросла на 1,6%, в 2021-м — 7%, в 2022-м — 5,7%, в 2023-м — 6%, в 2024-м — 6,7%, а в 2025-м — 7,7%.​​​​​​​

