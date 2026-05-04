Экипаж иранского грузового судна Touska доставлен в Пакистан Вашингтон подтвердил передачу моряков, судно планируется вернуть владельцу после ремонта

Завершена эвакуация экипажа иранского грузового судна Touska, которое 19 апреля было задержано Военно-морскими силами США.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Хусейн Андраби в публикации в социальной сети американской компании X сообщил, что 22 члена экипажа судна прибыли в страну.

Он отметил, что экипаж будет передан иранским властям, а само судно будет временно находиться в пакистанских территориальных водах до завершения необходимых ремонтных работ и последующего возвращения законному владельцу.

Андраби подчеркнул, что процесс координировался при одновременной поддержке иранской и американской сторон. «Пакистан приветствует подобные меры укрепления доверия и продолжит содействовать диалогу и дипломатии, одновременно поддерживая посреднические усилия ради регионального мира и безопасности», — говорится в заявлении.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хокинс в комментарии телеканалу ABC News подтвердил, что передача 22 членов экипажа в Пакистан для последующей репатриации в Иран завершена.

Он также заявил, что судно “передается обратно владельцу”.

По данным иранского агентства Tasnim, неназванный иранский источник сообщил, что из 28 иранских членов экипажа 6 уже освобождены и вернулись в Иран, а работа по освобождению остальных продолжается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 19 апреля было произведено вмешательство и задержание иранского грузового судна Touska, следовавшего через Ормузский пролив из Оманского залива.