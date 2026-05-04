Экипаж иранского грузового судна Touska доставлен в Пакистан

Ahmet Furkan Mercan, Elmira Ekberova
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Завершена эвакуация экипажа иранского грузового судна Touska, которое 19 апреля было задержано Военно-морскими силами США.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Хусейн Андраби в публикации в социальной сети американской компании X сообщил, что 22 члена экипажа судна прибыли в страну.
Он отметил, что экипаж будет передан иранским властям, а само судно будет временно находиться в пакистанских территориальных водах до завершения необходимых ремонтных работ и последующего возвращения законному владельцу.
Андраби подчеркнул, что процесс координировался при одновременной поддержке иранской и американской сторон. «Пакистан приветствует подобные меры укрепления доверия и продолжит содействовать диалогу и дипломатии, одновременно поддерживая посреднические усилия ради регионального мира и безопасности», — говорится в заявлении.
Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хокинс в комментарии телеканалу ABC News подтвердил, что передача 22 членов экипажа в Пакистан для последующей репатриации в Иран завершена.
Он также заявил, что судно “передается обратно владельцу”.
По данным иранского агентства Tasnim, неназванный иранский источник сообщил, что из 28 иранских членов экипажа 6 уже освобождены и вернулись в Иран, а работа по освобождению остальных продолжается.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 19 апреля было произведено вмешательство и задержание иранского грузового судна Touska, следовавшего через Ормузский пролив из Оманского залива.