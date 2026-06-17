«И в вашей прежней должности, и в нынешней вы всегда вели активную работу с Россией в разных направлениях», - сказал секретарь Совбеза РФ на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Шойгу: РФ и Турция всегда находили взаимоприемлемые решения «И в вашей прежней должности, и в нынешней вы всегда вели активную работу с Россией в разных направлениях», - сказал секретарь Совбеза РФ на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Россия и Турция всегда находили взаимоприемлемые решения по самым разным проблемам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«И в вашей прежней должности (руководитель Национальной разведывательной организации), и в нынешней вы всегда вели активную работу с Россией в разных направлениях», - сказал секретарь Совбеза РФ, слова которого приводит ТАСС.

Шойгу, в частности, привел в пример «совместную работу по борьбе с международным терроризмом в Сирии». «Тогда мы встречались чаще, и эти встречи носили абсолютно прикладной характер. Сложные были времена, но Россия и Турция всегда находили взаимоприемлемые решения, и я не помню случая, когда бы мы не завершали нашу работу - будь то создание зоны деэскалации на территории Сирии или борьба с международными террористами», - подчеркнул секретарь Совбеза.

Он также обратил внимание на совместную работу «по Украине, по возвращению турецких судов из украинских портов, организации поставок продовольствия в Турцию, разблокированию грузов, которые были долгое время заблокированы».

Кроме того , Шойгу привлек внимание к роли Турции в свете стамбульских договоренностей по Украине 2022 года.

«Тогда совместными усилиями было подготовлено стамбульское соглашение. Если бы не то вмешательство со стороны Запада, у нас тогда были все возможности завершить эту работу», - отметил он, указав на то, что «в то время и Россия, и Турция сделали все, чтобы стамбульское соглашение было подготовлено и могло быть реализовано».

Говоря о Черноморской зерновой инициативе, секретарь Совбеза заявил, что «тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства». «Единственный участник, третий участник договоренностей, так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя», указал он. «Я имею в виду ООН, господина [генсека организации Антониу] Гутерриша», - добавил Шойгу.