Кроме того, секретарь СБ РФ заявил, что последние события на Ближнем Востоке ярко демонстрируют все более «активное и циничное использование Западом сценариев «цветных революций»

Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации Кроме того, секретарь СБ РФ заявил, что последние события на Ближнем Востоке ярко демонстрируют все более «активное и циничное использование Западом сценариев «цветных революций»

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать в БРИКС механизмы реагирования и ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом Шойгу заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

«С учетом обострения международной обстановки полагаем важным создать на площадке БРИКС востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на разные события, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций», - сказал Шойгу, слова которого приводят российские СМИ.

«Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам», - отметил секретарь СБ РФ.

Кроме того, Шойгу заявил, что последние события на Ближнем Востоке ярко демонстрируют все более «активное и циничное использование Западом сценариев «цветных революций».

«В целях дестабилизации социально-политической обстановки путем манипулирования общественным мнением используются все современные информационно-коммуникационные технологии, включая нелегально завозимые из-за рубежа терминалы Starlink и OneWeb», - сказал Шойгу на сессии «Преодоление нетипичных вызовов в сфере безопасности: БРИКС в непредсказуемом мире».

Шойгу указал, что страны БРИКС нуждаются в создании независимой инфраструктуры. «Альтернативой для государств глобального Юга и Востока могло бы стать использование создаваемой Россией низкоорбитальной спутниковой системы», - добавил он.

Шестнадцатая встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Нью-Дели с 22 по 23 июня.