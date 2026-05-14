Шойгу заявил о неприемлемости размещения иностранных военных баз в Афганистане и соседних странах

Россия считает «неприемлемым» возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей профильных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Наш принципиальный подход заключается в том, что США и их союзники должны признать всю полноту ответственности за свое 20-летнее присутствие в Афганистане и взять на себя основное бремя его постконфликтного восстановления. Считаем неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах», - цитирует Шойгу ТАСС.

По словам секретаря Совбеза, Россия «признала Исламский Эмират Афганистан в июле 2025 года и выстроила прагматичный диалог с движением талибов».

«Последовательно налаживаем полноценное партнерство - от контактов в сфере политики и безопасности до торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Убеждены, что взаимодействие с Кабулом отвечает задачам безопасности и экономического развития региона. Считаем востребованным согласование модальностей возобновления деятельности контактной группы ШОС - Афганистан, а также наращивания сотрудничества в рамках региональных инициатив, включая московский формат», -отметил он.

Шойгу также призвал не допустить возобновления вооруженной конфронтации вокруг Ирана.

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что агрессия против Ирана «свела к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушила процесс нормализации отношений между иранцами и их арабскими соседями».

«Важно не допустить возобновления вооруженной конфронтации, открыть путь к выстраиванию в регионе новой архитектуры безопасности», - отметил он.

Кроме того, Шойгу акцентировал внимание на том, что российская сторона с первых дней конфликта «выступила за немедленное прекращение боевых действий и мирное урегулирование».

«Именно поэтому мы приветствовали достижение при посредничестве пакистанской стороны соглашения о прекращении огня.Готовы всячески содействовать этому процессу, в том числе в контексте предложенной нами целостной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива», - сказал он.

По словам Шойгу, Запад заморозил порядка 590 млрд долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану.

«В феврале 2022 года решением Джо Байдена 3,5 млрд долларов были направлены на выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября. Еще 3,5 млрд долларов США перевели в фонд для гуманитарной помощи населению Афганистана, минуя правительство талибов. Другими словами деньги украдены. По нашим самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка 590 млрд долларов , принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану. Убежден, что все руководители сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе», - указал секретарь Совбеза.

Говоря об урегулировании российско- украинского конфликта, Шойгу заявил, что «Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования конфликта, в том числе от конструктивного посредничества других государств». «Однако киевский режим раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться. Базовая причина - лицемерная поддержка ведущих европейских стран - членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием», - сказал он.