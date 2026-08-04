Фрэггл потеряла уже четвертого малыша подряд, но продолжала держать его тело над водой — исследователи называют это проявлением сильнейшей материнской привязанности и скорби

Шесть дней не отпускала погибшего детеныша: история скорби австралийской самки дельфина Фрэггл потеряла уже четвертого малыша подряд, но продолжала держать его тело над водой — исследователи называют это проявлением сильнейшей материнской привязанности и скорби

Австралийские исследователи запечатлели необычное проявление скорби у самки дельфина Фрэггл, которая почти неделю удерживала на поверхности воды тело своего погибшего новорожденного детеныша.

Уникальные кадры, снятые с дрона, в соцсетях опубликовала австралийская некоммерческая исследовательская организация Geographe Marine Research (GMR).

На кадрах видно, как Фрэггл удерживает на поверхности воды тело своего погибшего новорожденного детеныша.

По данным исследователей, детенышу было около двух недель, а мать не расставалась с ним шесть дней, что специалисты связывают с сильной материнской привязанностью и известным у дельфинов поведением, связанным с утратой потомства.

Фрэггл потеряла четвертого детеныша подряд

«Грустная весть из эстуария Лешенолт. В конце прошлой недели мы заметили, что самка дельфина Фрэггл скорбит по своему детенышу, который появился на свет всего две недели назад. Мы знали, что зимнее рождение — почти приговор для малыша, но продолжали верить, что у нее есть шанс вновь испытать счастье материнства. Увы, она потеряла уже четвертого детеныша подряд», - говорится в тексте, прикрепленной к видеоролику, опубликованному организацией в соцсетях.

Отмечается, что исследователи наблюдали у малыша учащенное дыхание, и, к сожалению, этот исход был лишь вопросом времени.

«Дельфины носят своих ушедших детенышей с собой в знак скорби — это может длиться днями. Но рано или поздно она должна будет отпустить его, чтобы выжить самой. Этот момент уже на пороге», - отметили в исследовательской организации.

По данным организации, в эстуарии обитает всего несколько дельфинов, новорожденные появляются не каждый год, и даже когда это случается, шансы на выживание невелики «В этот день, по всей видимости, к местным дельфинам присоединились некоторые из ее океанских сородичей, чтобы скорбеть вместе с ней, что демонстрирует, насколько крепки их семейные узы», - добавили в GMR.

Geographe Marine Research — австралийская некоммерческая организация, основанная в июне 2021 года. Занимается изучением и охраной морских млекопитающих, прежде всего китов и дельфинов, на юго-западе Австралии.

Организация проводит научные исследования с участием профессиональных ученых и подготовленных добровольцев, занимается просветительской деятельностью, распространяет результаты исследований, участвует в работе научных и государственных консультативных органов.