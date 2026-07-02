« Мы в достаточно плотном контакте [с председательствующими в G20 США], что дает нам возможность находить какие-то точки соприкосновения», - шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов

Шерпа РФ: приоритеты председательства США в G20 во многом соответствуют интересам страны « Мы в достаточно плотном контакте [с председательствующими в G20 США], что дает нам возможность находить какие-то точки соприкосновения», - шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов

Отдельные приоритеты, обозначенные американской стороной в рамках своего председательства в G20, соответствуют интересам РФ, особенно в сфере энергетики. Об этом заявил журналистам шерпа России в «двадцатке», начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.

«Да, те приоритеты, которые американская страна определила в рамках своего председательства в «двадцатке», в значительной степени соответствуют нашим интересам, что объективно дает возможность для диалога и для обсуждения, поиска каких-то общих подходов. Наверное, прежде всего это энергетическое досье», - цитирует Агафонова ТАСС.

«Принцип технологической нейтральности, важность обеспечения стабильности поставок остаются в приоритете для американской стороны. Становится очевидным, что вид конкретной генерации [энергии] не должен превращаться в самоцель. Соответственно, это открывает возможности для использования ископаемых видов топлива», - отметил он.

По словам Агафонова, российская сторона находится в тесном контакте с США по вопросам G20.

«Мы обсуждаем [с США] вопросы стимулирования экономического роста, приоритетного внимания к новым технологическим решениям, в том числе искусственного интеллекта», - сказал он.

«Поэтому в целом, могу сказать, да, есть такие сферы [взаимного интереса]. И мы в достаточно плотном контакте [с председательствующими в G20 США], что дает нам возможность находить какие-то точки соприкосновения», - подчеркнул шерпа.

Кроме того, Агафонов сообщил, что Россия будет достойно представлена на предстоящем в конце текущего года саммите G20 в США.

«Вопрос участия главы государства, кто будет главой делегации, он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе ход подготовки, подходы принимающей стороны», - указал он.

Шерпа отметил, что участники G20 могут обсудить кризис в Ормузском проливе и иные проблемы, касающиеся энергетических рынков.

«Энергетическая проблематика, конечно, является предметом дискуссии в рамках «двадцатки». Когда мы говорим об экономических вызовах, энергетических проблемах, ситуации, как кризис в Ормузском проливе, через который проходило 20% мирового потребления нефти, - это серьезный дестабилизирующий фактор для рынков, и не замечать эту проблему невозможно. Поэтому действительно «двадцатка» может рассматривать эти вопросы», - подчеркнул он.

Шерпа РФ также назвал «неправомочным» решение США не приглашать ЮАР на мероприятия G20.

«Прежде всего, «двадцатка» - сформировавшаяся структура, членство ее определено было консенсусом. Если вы помните, в 2023 году мы принимали Африканский союз, это было консенсусное решение, которое все поддержали, в том числе, естественно, и Российская Федерация. Поэтому решение американской стороны не приглашать представителей ЮАР, безусловно, ни в коей мере не может быть нами ни поддержано, ни принято. Мы об этом прямо говорим нашим коллегам. Мы считаем, что это неправомочное решение - не приглашать ЮАР на эти мероприятия»,- сказал он.

«Поэтому мы рассчитываем, что рано или поздно это решение будет пересмотрено и ЮАР - дружественная нам страна, член БРИКС, вернется и продолжит, как это и положено, работу в рамках механизмов «двадцатки», - добавил шерпа России.

Встреча G20 на высшем уровне состоится 14-15 декабря в Дорале в окрестностях Майами (штат Флорида).