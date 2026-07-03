Швеция намерена заявить о поддержке Украины на саммите НАТО в Анкаре Поддержка Украины — главный внешнеполитический приоритет Швеции, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон

Главным посланием для Швеции на предстоящем в Анкаре саммите НАТО станет поддержка Украины.

Об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД страны Марией Мальмер Стенергард в Стокгольме.

Глава шведского Кабмина обратил внимание на то, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре пройдет в условиях глобальной нестабильности.

Он указал на то, что российско-украинский конфликт продолжается с высокой интенсивностью, однако «российским войскам не удалось достичь значительного продвижения».

По словам шведского премьера, мировое сообщество ставит под сомнение позицию России. «Самый главный вопрос, который сейчас задает себе весь мир накануне саммита в Анкаре: что будет делать Россия, которая не желает вести переговоры, но при этом, судя по всему, не может и одержать победу?» — сказал он.

Кристерссон также затронул ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что в течение весны обстановка в регионе оставалась непредсказуемой и тревожной, однако в последнее время наметилась частичная стабилизация.

Глава Кабмина напомнил, что Ормузский пролив вновь открыт для ограниченного судоходства, и выразил надежду на шаги к устойчивому миру в регионе.

- Три основные повестки саммита

Кристерссон сообщил, что разделяет три ключевых приоритета, определенных генеральным секретарем НАТО для предстоящего саммита: «распределение бремени», «укрепление оборонно-промышленной базы» и «долгосрочная поддержка Украины».

Он пояснил, что под «распределением бремени» подразумевается контроль за выполнением обязательства по расходованию 5% ВВП на оборону, согласованного на предыдущем саммите НАТО, а также создание более сильной европейской опоры внутри Альянса. Вопрос укрепления оборонно-промышленной базы, по словам премьер-министра, будет в центре внимания на Форуме оборонной промышленности, который пройдет в рамках саммита.

Кристерссон также подчеркнул необходимость обеспечения долгосрочных гарантий помощи Украине.

- Поддержка Украины — главный внешнеполитический приоритет Швеции

Глава шведского правительства подчеркнул жизненно важное значение поддержки Украины для Стокгольма.

«Поддержка Украины — это главный внешнеполитический приоритет Швеции. Это реальные инвестиции в европейскую безопасность, и Швеция играет в этом вопросе одну из ведущих ролей. Нашим главным посланием в Анкаре, вероятно, будет именно это»,- заявил он.

Он также назвал «очень важным сигналом» участие президента Украины Владимира Зеленского в ужине в первый день саммита.

Касаясь оборонных обязательств, Кристерссон сообщил, что союзники обсудят выполнение решения, принятого год назад в Гааге, о выделении 5% ВВП на оборону, которое должно быть реализовано всеми членами Альянса не позднее 2030 года.

- «Экспортный бум» шведской оборонной промышленности

Кристерссон заявил, что в последние месяцы Швеция достигла значительных успехов в оборонной промышленности. Он сообщил о продаже Украине 16 истребителей Gripen новой модификации, Польше — трех подводных лодок A26, а также о начале переговоров с Канадой о поставке шести самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye.

Премьер-министр отметил, что за время работы его правительства экспорт шведской оборонной промышленности вырос на 70%.

«Когда НАТО перестраивает свою оборону, этот процесс все в большей степени осуществляется руками Швеции. Это весьма примечательно. Этот успех — результат совместных усилий как шведских компаний, так и шведского правительства. Оборонная промышленность больше не рассматривается как сектор, испытывающий трудности с финансированием на рынках и неустойчивый. Напротив, она признана жизненно важным ресурсом для защиты демократии в нашем регионе. Очевидно, что Швеция, как страна инженеров, теперь вносит вклад в НАТО далеко за рамками своей собственной мощной обороны», - сказал он.

- Глава МИД Швеции: Украина укрепляет нашу общую безопасность

Мальмер Стенергард, в свою очередь, подчеркнула, что на предстоящем саммите в Анкаре, помимо лидеров стран, примут участие министры иностранных дел и обороны, что обеспечит насыщенную дипломатическую программу.

Она сообщила, что на полях саммита состоится встреча в формате Совета НАТО-Украина с участием главы МИД Украины Андрея Сибиги и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Кроме того, запланирована встреча с партнерами по «Стамбульской инициативе сотрудничества» — Бахрейном, Кувейтом, Катаром и ОАЭ.

Стенергард подчеркнула, что Украина, демонстрирующая стойкость в противостоянии России, является ключевым партнером для НАТО.

«Украина вносит вклад не только в свою собственную безопасность, но и в нашу безопасность. Каждый из нас должен извлечь уроки из инновационного потенциала и боевого опыта, которым Украина щедро делится»,- добавила министр.

