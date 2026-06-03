Ограничение по возрасту может вступить в силу 1 января 2028 года

Швеция готовится ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет Ограничение по возрасту может вступить в силу 1 января 2028 года

В первом предварительном отчете, представленном правительству Швеции комиссией по расследованию вопроса об ограничении доступа детей младше 15 лет к социальным сетям, отмечается, что ограничение по возрасту может вступить в силу 1 января 2028 года.



В новостном репортаже шведского телеканала SVT сообщается, что комиссия по расследованию, изучавшая в прошлом году возможности введения возрастного ограничения для социальных сетей, представила правительству свой первый промежуточный отчет.



В отчете отмечается, что в нем высказано мнение о необходимости ограничения доступа к социальным сетям, в частности из-за их негативного влияния на детей, и дана рекомендация установить возрастное ограничение в 15 лет.



Министр социальных дел Швеции Якоб Форссмед в своем заявлении для национальных СМИ отметил, что эта мера может стать важным шагом на пути к возвращению детства: «Мы теряем поколения ради бесконечного пролистывания».

Ограничение по возрасту может вступить в силу 1 января 2028 года.



- Призыв «Не пользуйтесь телефоном, когда вы с детьми»



Шведское агентство по общественному здравоохранению также призвало родителей «отложить в сторону» свои телефоны, когда они проводят время со своими детьми.



Шведское агентство по здравоохранению, обратив внимание на то, что использование экранов оказывает негативное влияние на детей, попросило мам и пап объявить некоторые части дома «зоной без телефонов».



«Когда вы с ребенком, отложите телефон в сторону», - говорится в обращении.