По данным MeteoSuisse, в ближайшие дни температура может достигать 38 °C

Швейцарские власти объявили «красный» уровень опасности из-за жары По данным MeteoSuisse, в ближайшие дни температура может достигать 38 °C

Во вторник, 28 июля швейцарские власти объявили «красный» уровень опасности из-за жары для нескольких регионов, включая Женеву, район Базеля и части южного кантона Тичино, поскольку, по данным MeteoSuisse, в ближайшие дни температура может достигать 38 °C (100,4 °F).

Федеральная метеорологическая служба объявила в Женеве предупреждение о тепловой волне 4-го уровня с полудня среды до 5 августа; предупреждение распространяется на районы, расположенные на высоте ниже 800 метров. Ожидается, что дневные температуры будут колебаться от 34 °C до 38 °C, а ночные минимумы останутся в диапазоне от 18 °C до 23 °C.

Наибольшая жара во франкоязычной части Швейцарии и в кантоне Вале прогнозируется со среды днём до вечера четверга, хотя в пятницу грозы могут принести временное облегчение.

Согласно национальной карте предупреждений MeteoSuisse, на большей части остальной территории Швейцарии сохраняется предупреждение о жаре 3-го уровня, поскольку жаркая погода охватывает значительные районы страны.

MeteoSuisse предупредила, что жара представляет серьёзный риск развития проблем с кровообращением и физического дискомфорта. Организация рекомендует людям выпивать не менее 1,5 литра (31 унция) воды в день, находиться в тени и прохладных помещениях, избегать физических нагрузок в самый жаркий период дня, а также поддерживать связь с людьми из групп риска.

По прогнозам, температура будет оставаться выше 30 °C до начала следующей недели, сообщает MeteoSuisse.