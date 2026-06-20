Дипломаты из различных стран, находящиеся в Швейцарии в настоящее время, продолжают прилагать усилия для поддержания диалога

Швейцария продолжает создавать благоприятные условия для проведения переговоров между США и Ираном Дипломаты из различных стран, находящиеся в Швейцарии в настоящее время, продолжают прилагать усилия для поддержания диалога

Швейцария продолжает обеспечивать конфиденциальную и надежную обстановку для содействия переговорам по соглашению, подписанному между США и Ираном.

Министерство иностранных дел Швейцарии опубликовало письменное заявление о текущей ситуации в Бюргенштоке, расположенном в кантоне Нидвальден, где планируется проведение первых технических переговоров после подписания соглашения между США и Ираном.

В заявлении говорится: «Швейцария продолжает обеспечивать конфиденциальную и надежную обстановку для содействия переговорам в Бюргенштоке, касающимся реализации меморандума о взаимопонимании между США и Ираном».

Дипломаты из различных стран, находящиеся там в настоящее время, продолжают прилагать усилия для поддержания диалога. По соображениям конфиденциальности не может быть предоставлено дополнительной информации о лицах, находящихся там, или о переговорах».

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис сообщил, что обсудил с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль-Сани меморандум о взаимопонимании, подписанный между США и Ираном, а также последние события в регионе.

Отмененная встреча в Бюргенштоке

Министерство иностранных дел Швейцарии объявило об отмене встречи, которая должна была состояться вчера в Бюргенштоке между представителями США и Ирана после подписания соглашения, предусматривающего урегулирование конфликта между этими странами и прекращение военных действий.

«Встречи в Бюргенштоке сегодня не состоятся, как планировалось. Таким образом, объявленная вчера встреча отменена», - отметил МИД.

Это заявление последовало за сообщением Белого дома о том, что подготовка к техническим переговорам с Ираном продолжается, однако поездка вице-президента США Дж. Д. Вэнса в Швейцарию на данный момент отложена.

Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бекаи также сообщил 20 июня, что переговоры между Ираном и США, которые планировалось провести в Бюргенштоке, «отложены на более поздний срок».

Соглашение между Ираном и США

Иран и США объявили, что 14 июня в рамках переговорного процесса, проходившего при посредничестве Пакистана, они достигли 14-пунктного соглашения, предусматривающего прекращение военных действий и урегулирование проблем между сторонами путем переговоров.

Протокол о соглашении, получивший название «Исламабадское соглашение», был подписан в цифровом формате президентом Ирана Месудом Пезешкияном и президентом США Дональдом Трампом.

Соглашение включает в себя такие пункты, как прекращение военных действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады, введенной США против Ирана.​​​​​​​