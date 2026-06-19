«Встречи в Бюргенштоке сегодня не состоятся, как планировалось. Соответственно, объявленная вчера встреча отменена», - МИД Швейцарии

Швейцария: запланированная на 19 июня встреча между США и Ираном отменена «Встречи в Бюргенштоке сегодня не состоятся, как планировалось. Соответственно, объявленная вчера встреча отменена», - МИД Швейцарии

Встреча представителей США и Ирана, которая должна была пройти 19 июня в швейцарском курортном поселке Бюргеншток после вступления в силу двустороннего меморандума о прекращении войны и урегулировании разногласий, отменена. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Швейцарии.



«Встречи в Бюргенштоке сегодня не состоятся, как планировалось. Соответственно, объявленная вчера встреча отменена», -следует из сообщения.

Соответствующее заявление было сделано после того, как в Белом доме сообщили о переносе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию.

«Как отметил ранее вице-президент на своей пресс-конференции, планы относительно предстоящих технических переговоров еще не окончательно согласованы», - заявили в Белом доме, отметив при этом, что подготовка к техническим переговорам с Ираном продолжается.

Соглашение между Ираном и США



14 июня Иран и США объявили о достижении соглашения из 14 пунктов при посредничестве Пакистана, которое предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем дипломатии.

Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.

После подписания меморандума ожидается, что стороны в ближайшее время начнут 60-дневный переговорный процесс для выработки окончательного соглашения. В ходе консультаций планируется обсудить вопросы, связанные с иранской ядерной программой, а также возможным снятием санкций.