Швейцария в течение двух дней будет принимать переговоры между США и Ираном

Швейцария в течение двух дней организует переговоры между США и Ираном Швейцария в течение двух дней будет принимать переговоры между США и Ираном

Швейцария в течение двух дней примет у себя переговоры между США и Ираном.

Источники в правительстве Пакистана, с которыми пообщалось агентство «Анадолу», заявили, что в Швейцарии «в течение 1–2 дней» ожидается начало переговоров на техническом уровне между США и Ираном.

Источник, знакомый с процессом посредничества, сообщил: «Пакистан, наряду с другими посредниками, поддерживает контакты с обеими сторонами, которые, как ожидается, соберутся в Швейцарии в течение 1–2 дней для начала следующего этапа Исламабадского соглашения».

- Соглашение между Ираном и США, предусматривающего прекращение военных действий и урегулирование проблем между сторонами путем переговоров

Протокол о соглашении, получивший название «Исламабадское соглашение», вступил в силу 18 июня после его подписания в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Соглашение содержит такие пункты, как прекращение войны, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады, введенной США против Ирана.