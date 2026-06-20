Швейцария в течение двух дней организует переговоры между США и Ираном

Irmak Akcan, Nariman Mehdiyev
20 Июня 2026•Обновить: 20 Июня 2026
Швейцария в течение двух дней примет у себя переговоры между США и Ираном.
Источники в правительстве Пакистана, с которыми пообщалось агентство «Анадолу», заявили, что в Швейцарии «в течение 1–2 дней» ожидается начало переговоров на техническом уровне между США и Ираном.
Источник, знакомый с процессом посредничества, сообщил: «Пакистан, наряду с другими посредниками, поддерживает контакты с обеими сторонами, которые, как ожидается, соберутся в Швейцарии в течение 1–2 дней для начала следующего этапа Исламабадского соглашения».
- Соглашение между Ираном и США, предусматривающего прекращение военных действий и урегулирование проблем между сторонами путем переговоров
Протокол о соглашении, получивший название «Исламабадское соглашение», вступил в силу 18 июня после его подписания в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.
Соглашение содержит такие пункты, как прекращение войны, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады, введенной США против Ирана.