Премьер Пакистана обсудил в Исламабаде сотрудничество с ЕС и подчеркнул важность региональной стабильности

Шахбаз Шариф призвал к совместным международным усилиям для достижения мира на Ближнем Востоке Премьер Пакистана обсудил в Исламабаде сотрудничество с ЕС и подчеркнул важность региональной стабильности

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что для установления устойчивого мира на Ближнем Востоке международное сообщество должно действовать совместно.

Согласно заявлению, опубликованному в аккаунте канцелярии премьер-министра Пакистана в социальной сети X (США), Шариф провел встречу в Исламабаде с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

В ходе переговоров Шариф подчеркнул стремление Пакистана укреплять сотрудничество с Европейским союзом в таких сферах, как торговля, изменение климата, безопасность и миграция.

Он также выразил благодарность руководству ЕС за поддержку усилий Пакистана по достижению мира на Ближнем Востоке и отметил важную роль министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара и начальника штаба армии Асимa Мунира в этих процессах.

Шариф подчеркнул, что для обеспечения устойчивого мира в регионе необходимы совместные усилия международного сообщества, включая Европейский союз.