Нельзя говорить, что некоторые страны могут обладать баллистическими ракетами, а Иран - нет, такое лицемерие неприемлемо - заявил премьер-министр Пакистана

Шахбаз Шариф: В Исламабадском соглашении нет упоминания о баллистических ракетах, и этот вопрос никогда не обсуждался Нельзя говорить, что некоторые страны могут обладать баллистическими ракетами, а Иран - нет, такое лицемерие неприемлемо - заявил премьер-министр Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, сославшись на протокол о взаимопонимании, подписанный между США и Ираном, заявил: «В Исламабадском соглашении нет упоминания о баллистических ракетах. Этот вопрос никогда не стоял на повестке дня и иранская сторона никогда не хотела его обсуждать».

Шариф выступил на встрече на уровне делегаций, организованной в рамках визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Пакистан.

Касаясь соглашения, подписанного между США и Ираном при посредничестве Пакистана, Шериф отметил: «В Исламабадском соглашении нет баллистических ракет. Этот вопрос никогда не обсуждался за столом переговоров. Они никогда не стояли на повестке дня, и иранская сторона не хотела это обсуждать», — заявил он.

По его словам, в мире есть те, кто пытается сорвать соглашение: «Они не хотят, чтобы иранцы возродились из пепла и достигли вершины славы».

Говоря о баллистических ракетах, Шариф добавил: «Я хочу четко заявить, что, конечно же, не может быть двойных стандартов. Нельзя говорить, что некоторые страны могут обладать баллистическими ракетами, а Иран — нет. Такое лицемерие неприемлемо».

Премьер обратил внимание на роль, которую пакистанские власти сыграли в процессе подписания соглашения. Он также поблагодарил Катар, Саудовскую Аравию, Турцию и Египет за оказанную Пакистану поддержку.

«Пакистан будет продолжать выполнять роль посредника до тех пор, пока не будет достигнут прочный мир на условиях, диктуемых честью и достоинством», - резюмировал Шахбаз Шариф.