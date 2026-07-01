Нет никаких признаков того, что чрезвычайная ситуация была вызвана враждебными действиями, -заявили в командование ВМС США

Член экипажа пропал без вести после «аварийной посадки» вертолета ВМС США в Аравийском море Нет никаких признаков того, что чрезвычайная ситуация была вызвана враждебными действиями, -заявили в командование ВМС США

Вертолёт ВМС США совершил «аварийную посадку на воду» в Аравийском море, в результате чего один член экипажа числится пропавшим без вести, сообщило в среду Командование ВМС США (NAVCENT).

«1 июля в 3:30 утра по восточному времени экипаж вертолета MH-60S Sea Hawk, приписанного к авианосцу USS George H.W. Bush (CVN 77), совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море», — говорится в заявлении NAVCENT, опубликованном социальной сети американской компании X.

«Нет никаких признаков того, что чрезвычайная ситуация была вызвана враждебными действиями», — заявило NAVCENT, добавив, что «трое из четырёх членов экипажа вертолёта были спасены и находятся в стабильном состоянии на борту» авианосца.

Силы ВМС США в регионе ведут поиски пропавшего члена экипажа. По информации NAVCENT, причина инцидента расследуется.