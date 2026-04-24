Члены Межпарламентской группы дружбы «Турция-Россия» провели встречи в Москве

Депутаты Межпарламентской группы дружбы «Турция-Россия» при Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) провели встречи в столице России, Москве.

В состав делегации, посетившей Россию под руководством председателя Межпарламентской группы дружбы Турция-Россия ВНСТ и депутата Партии справедливости и развития (ПСР) от Манисы Мурата Байбатура, вошли члены группы: депутат ПСР от Анкары Осман Гёкчек, депутат ПСР от Стамбула Яхья Челик, депутат Республиканской народной партии (РНП) от Дюздже Талих Озджан, депутат Партии национального движения (ПНД) от Йозгата Ибрагим Этем Седеф и депутат ПСР от Чорума Юсуф Ахлатджы.

Делегация провела встречи с председателем Межпарламентской группы дружбы «Россия-Турция» Государственной Думы Отари Аршба и депутатами группы, а также встретилась с председателем Комитета Государственной Думы по международным отношениям Леонидом Слуцким, заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым и председателем Группы дружбы «Россия-Турция» в Совете Федерации Муратом Хапсироковым.

В рамках встречи с представителями регионов страны, турецкая делегация посетила Постоянное представительство Адыгейской Республики при Президенте России.

Делегация также встретилась за ужином с главой Адыгейской Республики (Россия) Муратом Кумпиловым и депутатом Государственной Думы Бийсултаном Хамзаевым.

Я верю, что проведенные нами переговоры будут способствовать укреплению двусторонних отношений

Председатель Межпарламентской группы дружбы Турция-Россия в Великом национальном собрании Турции Байбатур в беседе с корреспондентом «»Анадолу рассказал о визите в Россию и состоявшихся там встречах.

Подчеркнув, что проведенные встречи были плодотворными, Байбатур сказал: «В ходе встреч были озвучены взаимные требования. Российская сторона придает большое значение отношениям с Турцией и высоко ценит позицию и решимость президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении прекращения войны между Россией и Украиной».

Рассказывая о вопросах, обсуждавшихся в ходе переговоров с российской стороной, Байбатур сообщил, что они провели консультации по вопросам сотрудничества между Турцией и Россией в сферах торговли, экономики, туризма и здравоохранения.

Глава делегации отметил, что Турция развивает отношения со многими регионами России.

«Сотрудничество между Турцией и Россией, благодаря сильной политической воле двух лидеров, продолжается интенсивно и основано на доверии и уважении. Мы будем продолжать нашу работу по дальнейшему углублению двусторонних отношений. Я верю, что проведенные нами переговоры внесут вклад в развитие двусторонних отношений. Я надеюсь, что во время ответного визита российской делегации в Турцию будут реализованы вопросы, по которым мы достигли согласия».

Байбатур добавил, что они пригласили своих российских коллег в Турцию. Он отметил, что председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко направила приглашение, которое будет передано председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу.