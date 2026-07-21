Число туристов, посетивших Сирию в первом полугодии 2026 года, выросло на 111%

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan, Elmira Ekberova
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Число туристов, посетивших Сирию в первом полугодии 2026 года, увеличилось на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1,67 млн до 3,52 млн человек.
Об этом говорится в сообщении Статистического управления Министерства туризма Сирии.
Согласно опубликованным данным, количество туристов из различных стран мира выросло на 448%, а число туристов из арабских государств увеличилось на 107%.
Таким образом, за первые шесть месяцев 2026 года Сирию посетили 3 млн 520 тыс. человек.
В ведомстве отметили, что зафиксированные темпы роста свидетельствуют об укреплении доверия к Сирии, а также о повышении регионального и международного интереса к посещению страны.