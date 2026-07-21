За первые шесть месяцев страну посетили 3,52 млн человек, сообщили в Министерстве туризма Сирии

Число туристов, посетивших Сирию в первом полугодии 2026 года, выросло на 111% За первые шесть месяцев страну посетили 3,52 млн человек, сообщили в Министерстве туризма Сирии

Число туристов, посетивших Сирию в первом полугодии 2026 года, увеличилось на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1,67 млн до 3,52 млн человек.

Об этом говорится в сообщении Статистического управления Министерства туризма Сирии.

Согласно опубликованным данным, количество туристов из различных стран мира выросло на 448%, а число туристов из арабских государств увеличилось на 107%.

Таким образом, за первые шесть месяцев 2026 года Сирию посетили 3 млн 520 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что зафиксированные темпы роста свидетельствуют об укреплении доверия к Сирии, а также о повышении регионального и международного интереса к посещению страны.