С начала вспышки 115 человек выздоровели, еще 277 погибли

Число случаев заражения Эболой в ДР Конго выросло до 1094 С начала вспышки 115 человек выздоровели, еще 277 погибли

В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в рамках вспышки, объявленной 15 мая, выросло до 1094.

Министерство здравоохранения ДР Конго опубликовало последние данные по ситуации с распространением вируса.

Согласно этим данным, число подтвержденных случаев заражения достигло 1094, умерли 277 человек. Еще 387 пациентов продолжают лечение.

С начала вспышки 115 человек выздоровели. Кроме того, зарегистрированы 131 подозрительный случай заражения и 44 предполагаемые смерти от заболевания.

В соседней Уганде Министерство здравоохранения сообщило о 20 случаях заражения Эболой.

Медицинские власти ДР Конго и Уганды начали сотрудничество по созданию совместного механизма реагирования, чтобы усилить наблюдение в приграничных районах и предотвратить дальнейшее распространение вспышки.

Ранее директор Департамента операций по предупреждению чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагированию ВОЗ Абдирахман Махамуд заявил, что нынешнее число случаев является самым высоким показателем, зарегистрированным в первый месяц вспышки Эболы в Африке.

У нынешней вспышки нет одобренного лечения или вакцины



Вспышка в ДР Конго была объявлена 15 мая после того, как в восточной провинции Итури сообщили о 246 подозрительных случаях заражения и 65 смертях.

17 мая ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения из-за вспышки Эболы.

По данным представителей здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола - Bundibugyo. Для него пока нет одобренного лечения или вакцины.

Эбола унесла жизни тысяч людей в Африке



Вирус Эбола, вызывающий один из видов геморрагической лихорадки, впервые был выявлен в 1976 году во время одновременных вспышек в городе Нзара в Судане и в Ямбуку в ДР Конго.

Вспышка в ДР Конго началась в деревне рядом с рекой Эбола, поэтому болезнь получила название по имени этой реки.

В декабре 2013 года вирус Эбола распространился в Западной Африке. Во время вспышки, зафиксированной в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне в 2014–2017 годах, вирусом заразились около 30 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли.