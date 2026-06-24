Число случаев заражения Эболой в ДР Конго выросло до 1094

Ahmet Emin Dönmez, Marina Mussa
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в рамках вспышки, объявленной 15 мая, выросло до 1094.
Министерство здравоохранения ДР Конго опубликовало последние данные по ситуации с распространением вируса.
Согласно этим данным, число подтвержденных случаев заражения достигло 1094, умерли 277 человек. Еще 387 пациентов продолжают лечение.
С начала вспышки 115 человек выздоровели. Кроме того, зарегистрированы 131 подозрительный случай заражения и 44 предполагаемые смерти от заболевания.
В соседней Уганде Министерство здравоохранения сообщило о 20 случаях заражения Эболой.
Медицинские власти ДР Конго и Уганды начали сотрудничество по созданию совместного механизма реагирования, чтобы усилить наблюдение в приграничных районах и предотвратить дальнейшее распространение вспышки.
Ранее директор Департамента операций по предупреждению чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагированию ВОЗ Абдирахман Махамуд заявил, что нынешнее число случаев является самым высоким показателем, зарегистрированным в первый месяц вспышки Эболы в Африке.
У нынешней вспышки нет одобренного лечения или вакцины
Вспышка в ДР Конго была объявлена 15 мая после того, как в восточной провинции Итури сообщили о 246 подозрительных случаях заражения и 65 смертях.
17 мая ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения из-за вспышки Эболы.
По данным представителей здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола - Bundibugyo. Для него пока нет одобренного лечения или вакцины.
Эбола унесла жизни тысяч людей в Африке
Вирус Эбола, вызывающий один из видов геморрагической лихорадки, впервые был выявлен в 1976 году во время одновременных вспышек в городе Нзара в Судане и в Ямбуку в ДР Конго.
Вспышка в ДР Конго началась в деревне рядом с рекой Эбола, поэтому болезнь получила название по имени этой реки.
В декабре 2013 года вирус Эбола распространился в Западной Африке. Во время вспышки, зафиксированной в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне в 2014–2017 годах, вирусом заразились около 30 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли.