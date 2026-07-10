Минздрав ДР Конго сообщил, что 764 пациента находятся на карантине или в больницах

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 1792 Минздрав ДР Конго сообщил, что 764 пациента находятся на карантине или в больницах

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) с момента объявления вспышки 15 мая возросло до 1792, а число умерших - 625.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения ДР Конго, в рамках текущей вспышки 764 пациента находятся на карантине или проходят в больницах, при этом 295 человек уже выздоровели.

Эпидемия продолжает распространяться в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву.

Министр здравоохранения ДРК Роже Камба сообщил, что вспышка Эболы по-прежнему находится в «весьма активной» фазе, и пока невозможно предсказать, когда рост числа случаев достигнет пика.

Камба также подчеркнул, что борьбу с эпидемией осложняют высокая плотность населения, интенсивная миграция людей, а также местные условия, затрудняющие участие общества в противоэпидемических мероприятиях.

В ДР Конго 15 мая была объявлена вспышка лихорадки Эбола после выявления 246 предполагаемых случаев и 65 летальных исходов в восточной провинции Итури.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения в связи со вспышкой Эболы.

По данным органов здравоохранения, текущая вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола — «Бундибугьо», для которого на сегодняшний день не существует утвержденного лечения или вакцины.

- Эбола стала причиной гибели тысяч людей в Африке

Вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку, впервые был зафиксирован в 1976 году во время вспышек в Нзаре (Судан) и Ямбуку (ДР Конго).

Первая вспышка в ДР Конго началась в деревне Ямбуку недалеко от реки Эбола, по которой болезнь и получила свое название.​​​​​​​

