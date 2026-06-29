Более 100 человек выздоровели, а около 500 пациентов продолжают проходить лечение в условиях изоляции

Число случаев заболевания лихорадой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1274 Более 100 человек выздоровели, а около 500 пациентов продолжают проходить лечение в условиях изоляции

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола штамма «Бундибугйо», вспышка которой началась в мае на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), возросло до 1274, а число погибших — до 360.

По данным Министерства здравоохранения ДРК, число подтвержденных случаев заболевания составило 1274, а число погибших — 360.

Более 100 человек выздоровели, а около 500 пациентов продолжают проходить лечение в условиях изоляции.

В провинции Итури, наиболее пострадавшей от эпидемии, зарегистрировано 1165 случаев заболевания, в Северном Киву — 106, а в Южном Киву — 3 случая; эпидемия распространилась на 23 района провинции.

На данный момент не существует подтвержденного лечения или вакцины от этой эпидемии

15 мая в стране была объявлена эпидемия после того, как в провинции Итури на востоке ДРК было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 смертей.

17 мая ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой лихорадки Эбола.По данным представителей органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана вирусом «Бундибугйо» — редким штаммом Эболы, для которого не существует ни утвержденного лечения, ни вакцины.

Вирус Эбола стал причиной гибели тысяч людей в Африке

Вирус Эбола, вызывающий одну из форм геморрагической лихорадки, впервые появился в 1976 году в ходе одновременных вспышек в городах Нзара (Судан) и Ямбуку (ДРК).

Вспышка в ДРК началась в деревне, расположенной недалеко от реки Эбола, поэтому болезнь получила название по этой реке.

В декабре 2013 года вирус Эбола распространился в Западной Африке. В ходе вспышки, наблюдавшейся в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне в 2014–2017 годах, вирусом заразились 30 тысяч человек, и более 11 тысяч из них скончались.