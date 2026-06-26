С 15 мая по настоящее время в ходе вспышки лихорадки Эбола было зарегистрировано 1155 подтвержденных случаев заболевания, 304 человека умерли от этой болезни

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1155 С 15 мая по настоящее время в ходе вспышки лихорадки Эбола было зарегистрировано 1155 подтвержденных случаев заболевания, 304 человека умерли от этой болезни

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), вспышка которой была объявлена 15 мая, возросло до 1155, а число погибших — до 304.

В заявлении Министерства информации ДРК сообщается, что с 15 мая по настоящее время в ходе вспышки лихорадки Эбола было зарегистрировано 1155 подтвержденных случаев заболевания, 304 человека умерли от этой болезни, а 138 человек, проходивших лечение, выздоровели.

Лечение 318 человек продолжается, и, судя по накопленным на данный момент данным, уровень смертности от эпидемии составляет 26,3%.

Согласно этой информации, ДРК и Уганда приступили к реализации 90-дневного совместного трансграничного плана по борьбе с Эболой, направленного на укрепление лабораторного потенциала и возможностей клинического вмешательства, особенно в регионе Ару.

В соседней Уганде Министерство здравоохранения сообщило о 20 зарегистрированных случаях Эболы и о смерти 2 человек от вируса.

На данный момент не существует подтвержденного лечения или вакцины от текущей вспышки

15 мая в стране была объявлена вспышка после того, как в провинции Итури на востоке ДРК было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 смертей.

17 мая ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой лихорадки Эбола.

По данным представителей органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана вирусом «Бундибугйо» — редким штаммом Эболы, для которого не существует утвержденного лечения или вакцины.

⁠Лихорадка Эбола привела к гибели тысяч людей в Африке

Вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку, впервые появился в 1976 году в ходе одновременных вспышек в городах Нзара (Судан) и Ямбуку (ДРК).

Вспышка в ДРК началась в деревне, расположенной недалеко от реки Эбола, поэтому болезнь получила название по этой реке.

В декабре 2013 года вирус Эбола распространился в Западной Африке. В ходе вспышки, наблюдавшейся в 2014–2017 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, вирусом заразились 30 тысяч человек, и более 11 тысяч из них скончались.