Вспышка в ДРК началась в деревне, расположенной недалеко от реки Эбола, поэтому болезнь получила название по этой реке

Число случаев заболевания в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1561 Вспышка в ДРК началась в деревне, расположенной недалеко от реки Эбола, поэтому болезнь получила название по этой реке

Число подтвержденных случаев заболевания в ходе 17-й вспышки лихорадки Эбола, объявленной 15 мая на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), возросло до 1561, а число погибших — до 506.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в ходе вспышки, вызванной штаммом вируса Эбола «Бундибугйо», на данный момент зарегистрировано 1561 случай заболевания, а число погибших в результате вспышки составило 506 человек.

253 человека выздоровели, а 628 пациентов продолжают лечение в условиях изоляции или в больницах.

Медицинские бригады продолжают работу по ранней диагностике в рамках борьбы со вспышкой, затронувшей 36 районов, в том числе в провинции Итури, а также в Северном и Южном Киву.

В рамках борьбы с эпидемией начаты испытания новых противовирусных препаратов, при этом у более чем 100 медицинских работников также был выявлен вирус Эбола.

Утвержденного лечения или вакцины от текущей эпидемии не существует

15 мая в стране была объявлена эпидемия после того, как в провинции Итури на востоке ДРК было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 смертей.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой лихорадки Эбола.

По данным представителей органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана вирусом «Бундибугйо» — редким штаммом Эболы, для которого не существует ни утвержденного лечения, ни вакцины.

Эбола стала причиной гибели тысяч людей в Африке

Вирус Эбола, вызывающий одну из форм геморрагической лихорадки, впервые появился в 1976 году в ходе одновременных вспышек в городах Нзара (Судан) и Ямбуку (ДРК).

Вспышка в ДРК началась в деревне, расположенной недалеко от реки Эбола, поэтому болезнь получила название по этой реке.

В декабре 2013 года вирус Эбола распространился в Западной Африке. В ходе вспышки, наблюдавшейся в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне в 2014–2017 годах, вирусом заразились 30 тысяч человек, и более 11 тысяч из них умерли.