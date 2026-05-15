Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в российском Белгороде возросло до 9

Число пострадавших после атаки беспилотника на многоквартирный дом в российском городе Белгород увеличилось до девяти. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«По уточненной информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ (Вооруженных сил Украины) на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра.

Ранее в оперативном штабе региона сообщали, что в Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате чего четыре человека получили ранения, в том числе трехлетняя девочка.

Кроме того, в сообщении оперштаба говорится о ранении четырех мирных жителей. «В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения», - следует из публикации.

Между тем в Минобороны России сообщили, что в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.