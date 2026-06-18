«На 12:00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей», - губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье возросло до 17 «На 12:00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей», - губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В результате атаки беспилотников на территории Московской области РФ пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На 12:00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей», - написал он в «Максе».

Губернатор отметил, что продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки.

«Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей.Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей», - добавил глава региона.

Кроме того, сообщается, что более 170 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в/из Москвы были отменены 18 июня из-за ограничений полетов.

По данным на 11:00 мск, в аэропортах Московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса, сообщили в Минтрансе.

«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», - говорилось в сообщении Росавиации.

Отмечается, что атака беспилотников на Москву стала самой крупной за последние два года.

