Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье возросло до 17

Olga Keskin
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
В результате атаки беспилотников на территории Московской области РФ пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«На 12:00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей», - написал он в «Максе».
Губернатор отметил, что продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки.
«Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей.Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей», - добавил глава региона.
Кроме того, сообщается, что более 170 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в/из Москвы были отменены 18 июня из-за ограничений полетов.
По данным на 11:00 мск, в аэропортах Московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса, сообщили в Минтрансе.
«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», - говорилось в сообщении Росавиации.
Отмечается, что атака беспилотников на Москву стала самой крупной за последние два года.