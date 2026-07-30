Число пожарных, погибших при лесных пожарах в Греции, возросло до трех В Греции бушуют масштабные лесные пожары, вызванные экстремальной жарой, засухой и сильным ветром

Количество пожарных, погибших в ходе борьбы с продолжающимися лесными пожарами в Греции, увеличилось до трех человек.

Как сообщает BBC, в настоящее время активно ведутся работы по тушению лесных пожаров, которые охватили различные районы Греции.

После того как на Гирите погибли двое пожарных, еще один сотрудник пожарной службы скончался при тушении огня на полуострове Пелопоннес.

По имеющейся информации, этого пожарного обнаружили без сознания неподалеку от места выполнения его служебных обязанностей, и вскоре после этого он скончался.

