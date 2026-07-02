С начала вспышки вируса, объявленной 15 мая, в ДР Конго умерли 438 человек

Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 1400 С начала вспышки вируса, объявленной 15 мая, в ДР Конго умерли 438 человек

Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола на востоке Демократической Республики Конго, где 15 мая была объявлена вспышка заболевания, достигло 1406, число умерших возросло до 438.

Согласно последнему отчету Министерства здравоохранения ДР Конго, 192 человека выздоровели, еще 609 пациентов продолжают лечение в больницах или находятся в изоляции.

Вспышка продолжает распространяться преимущественно в восточных провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву.

Наибольшее число случаев по-прежнему фиксируется в провинции Итури, которая остается эпицентром эпидемии. Медицинские службы усилили работу по выявлению новых цепочек передачи инфекции и изоляции заболевших.

Вспышка была официально объявлена 15 мая после выявления 246 предполагаемых случаев заболевания и 65 смертей в провинции Итури.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения в связи со вспышкой Эболы.

По данным органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола — штаммом «Бундибуджио», для которого в настоящее время не существует одобренных методов лечения или вакцины.

Вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку, впервые был выявлен в 1976 году во время одновременных вспышек в городе Нзара в Судане и городе Ямбуку в Демократической Республике Конго. Название болезни произошло от реки Эбола, рядом с которой находилась деревня, где была зарегистрирована одна из первых вспышек.

В декабре 2013 года вирус распространился в Западной Африке. Во время эпидемии 2014–2017 годов в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне были инфицированы около 30 тыс. человек, более 11 тыс. из них скончались.