Число погибших при ударе по колледжу в подконтрольной РФ Луганской области возросло до 18 «Итого: 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», - МЧС РФ

Число погибших при ударе по колледжу в городе Старобельске в подконтрольной РФ Луганской области Украины возросло до 18. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в субботу, 23 мая.

«На поверхность из-под завалов достали тела еще 2 человек. Итого: 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, под завалами могут находиться еще три ребенка, - добавили в ведомстве.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона в связи с заявлениями западных представителей в ООН о том, что украинских ударов по колледжу в Старобельске якобы не было, организовывает для иностранных корреспондентов посещение места происшествия.

«В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии», - написала дипломат в своем Telegram-канале, выразив надежду на то, что «у ВВС и CNN отпуск не случится».

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске.

Президент России Владимир Путин осудил удар по колледжу и назвал произошедшее «террористическим актом».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о «теракте».

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, «что ВСУ наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны».

В сообщении отмечается, что в ночь на 22 мая 2026 года был поражен ряд российских объектов, среди которых «нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск».

В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность в связи с ударом по колледжу в Луганской области. «ООН решительно осуждает любые атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», - сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.