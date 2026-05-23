Число погибших при ударе по колледжу в подконтрольной РФ Луганской области возросло до 10

Число погибших в результате обрушения общежития колледжа при ударе по городу Старобельск в подконтрольной РФ Луганской области Украины возросло до 10, еще 38 человек пострадали. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в субботу, 23 мая.

В свою очередь так называемый «глава» региона Леонид Пасечник сообщил, что местонахождение еще 11 студентов колледжа Луганского педуниверситета все еще неизвестно.

«Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются», - написал Пасечник в своем канале на российской платформе «Макс».

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске.

Президент России Владимир Путин осудил удар по колледжу и назвал произошедшее «террористическим актом».

«На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов ещё продолжается», - сказал президент РФ.

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, «что ВСУ наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны».

В сообщении отмечается, что в ночь на 22 мая 2026 года был поражен ряд российских объектов, среди которых «нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск».

В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность в связи с ударом по колледжу в Луганской области. «ООН решительно осуждает любые атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», - сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о «теракте».