Израильская армия продолжает атаки на юг Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля

Число погибших при ударе Израиля по югу Ливана возросло до 12 Израильская армия продолжает атаки на юг Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля

Число погибших в результате удара израильской армии по населенному пункту Хаббуш на юге Ливана возросло до 12, еще 25 человек получили ранения.

Израильская армия продолжает атаки на юг Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильская авиация в вечерние часы нанесла удар по населенному пункту Хаббуш, ранее обозначенному как мишень атаки.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате израильской атаки достигло 12, тогда как в числе 25 пострадавших — девочка и четыре женщины.



Ранее ведомство сообщало о 6 погибших и 8 раненых.

Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня



Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявляло, что число внутренне перемещенных лиц превысило 1 млн.

По данным Минздрава Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли более 2 600 человек.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает удары и снос домов на юге Ливана.



«Хезболла», в свою очередь, наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении перемирия.