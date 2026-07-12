Число погибших при ударе израильского беспилотника по Газе возросло до четырех

Mehmet Nuri Uçar, Elmira Ekberova
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
В результате удара израильского беспилотника по району Сабра в городе Газа погибли четыре палестинца, еще несколько человек получили ранения.
Как сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца, израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по району Сабра.
По данным организации, жертвами атаки стали четыре человека. Многочисленные пострадавшие были доставлены в больницы бригадами скорой помощи.
Местные источники также сообщили, что израильские военные выпустили три ракеты по ремонтно-токарной мастерской, расположенной на улице Ас-Сынаа (Промышленной) в городе Газа. После удара к месту происшествия были направлены машины скорой помощи и подразделения гражданской обороны.
Ранее утром в результате огня израильских военных в районе холма Эн-Нувейри к западу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погиб девятилетний ребенок.
По данным палестинской стороны, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, израильская армия практически ежедневно продолжает наносить удары по сектору Газа.