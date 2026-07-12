По данным палестинской стороны, атака была совершена несмотря на действующий режим прекращения огня

Число погибших при ударе израильского беспилотника по Газе возросло до четырех По данным палестинской стороны, атака была совершена несмотря на действующий режим прекращения огня

В результате удара израильского беспилотника по району Сабра в городе Газа погибли четыре палестинца, еще несколько человек получили ранения.

Как сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца, израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по району Сабра.

По данным организации, жертвами атаки стали четыре человека. Многочисленные пострадавшие были доставлены в больницы бригадами скорой помощи.

Местные источники также сообщили, что израильские военные выпустили три ракеты по ремонтно-токарной мастерской, расположенной на улице Ас-Сынаа (Промышленной) в городе Газа. После удара к месту происшествия были направлены машины скорой помощи и подразделения гражданской обороны.

Ранее утром в результате огня израильских военных в районе холма Эн-Нувейри к западу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погиб девятилетний ребенок.

По данным палестинской стороны, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, израильская армия практически ежедневно продолжает наносить удары по сектору Газа.