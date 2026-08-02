Сообщается о трех погибших в Белгородской области, трех в Удмуртии и двух в Саратовской области

Число погибших при ударах по регионам РФ выросло до восьми Сообщается о трех погибших в Белгородской области, трех в Удмуртии и двух в Саратовской области

В Белгородской области РФ в результате воздушной атаки погибли три человека, сообщил оперштаб региона в воскресенье, 2 августа.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Три человека погибли, еще трое получили ранения. В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин»,- следует из публикации в Telegram-канале.

Еще троим мужчинам со множественными осколочными ранениями тела, как сообщается, оказывают помощь в Борисовской ЦРБ.

«В Борисовском округе в селе Грузское при взрыве FPV-дрона произошло возгорание кровли многоквартирного дома, которое потушено силами добровольной народной дружины. В результате удара второго дрона загорелась грузовая машина — возгорание ликвидировано»,- следует из публикации.

В городе Шебекино, по данным оперштаба, вследствие детонации дрона повреждено остекление квартиры, а в Ракитянском округе поврежден грузовой автомобиль.

В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека

В Удмуртии трое жителей погибли из-за атаки беспилотников, еще два человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в социальной сети.

«В небе над Удмуртией уничтожены два БПЛА. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», - написала Абрамова, выразив соболезнования родным и близким погибших.

По ее словам, в результате атаки также пострадал гражданский автомобиль. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Утром, в воскресенье, 2 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА на город Энгельс. «В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь», - следует из публикации главы региона в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что для граждан будут обеспечены места временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания.

Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, и будет организована охрана территории, добавил Бусаргин.

В городе Саратов, по словам Бусаргина, в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома, медики оказывают им всю необходимую помощь. «Проговорили с жителями, что в ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения», - сообщил глава региона.

Зеленский: Киев продолжает применять «дальнобойные санкции против российских объектов»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что Киев продолжает применять «дальнобойные санкции против российских объектов, работающих на войну и финансирующих агрессию».

«Этой ночью в российском Саратове, на расстоянии более 600 километров от линии фронта, поражены сразу два стратегических объекта: Саратовский нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром «Энгельс», - сообщил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, в Калужской области поражен резервуарный парк нефтебазы «Людиновская». «Также в Брянской области наши воины точно отработали по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Благодарю всех воинов Сил обороны Украины, которые расширяют наши дальнобойные возможности и обеспечивают точные результаты. Возвращаем войну туда, откуда она пришла», - заявил украинский лидер.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.