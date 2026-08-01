Около 69,5 тысячи нелегальных мигрантов вернулись в Марокко после попытки пересечения границы

Число погибших при попытке попасть в Сеуту из Марокко возросло до 67 Около 69,5 тысячи нелегальных мигрантов вернулись в Марокко после попытки пересечения границы

Число погибших среди нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в испанский город Сеута на севере Африки, возросло до 67 человек.

Как сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах, возвращение мигрантов из Сеуты в Марокко продолжается.

По имеющимся данным, за последние 30 часов около 69,5 тысячи человек вернулись на территорию Марокко. Также сообщается, что в течение ночи новых попыток незаконного проникновения зафиксировано не было.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что число погибших среди мигрантов, пытавшихся попасть из Марокко в Испанию, увеличилось и достигло 67 человек.

Тем временем службы начали установку защитного барьера в районе пограничного перехода Тарахаль.

Санчес обратился к руководству ЕС

Газета El País сообщила, что премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По данным издания, в письме Санчес выразил недовольство позицией некоторых стран ЕС после событий в Сеуте и предложил провести встречу с участием министров внутренних дел всех государств-членов.

Что произошло

30 июля более 800 нелегальных мигрантов попытались вплавь попасть из района марокканского города Фнидек в Сеуту — испанский анклав на северном побережье Африки. Попытку пересечения границы пресекли испанские и марокканские службы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство задействовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.

После роста числа попыток незаконного проникновения в Сеуту испанские власти приняли решение направить в регион подразделения вооруженных сил для обеспечения безопасности.

Ранее правительство Испании сообщало, что за сутки в город Сеута пешком или вплавь могли попасть более 49 тысяч человек.