Число погибших при попытке попасть в Сеуту из Марокко возросло до 67

Lejla Bıogradlıja Aksan, Elmira Ekberova
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
Число погибших среди нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в испанский город Сеута на севере Африки, возросло до 67 человек.
Как сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах, возвращение мигрантов из Сеуты в Марокко продолжается.
По имеющимся данным, за последние 30 часов около 69,5 тысячи человек вернулись на территорию Марокко. Также сообщается, что в течение ночи новых попыток незаконного проникновения зафиксировано не было.
Министерство внутренних дел Испании заявило, что число погибших среди мигрантов, пытавшихся попасть из Марокко в Испанию, увеличилось и достигло 67 человек.
Тем временем службы начали установку защитного барьера в районе пограничного перехода Тарахаль.
Санчес обратился к руководству ЕС
Газета El País сообщила, что премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
По данным издания, в письме Санчес выразил недовольство позицией некоторых стран ЕС после событий в Сеуте и предложил провести встречу с участием министров внутренних дел всех государств-членов.
Что произошло
30 июля более 800 нелегальных мигрантов попытались вплавь попасть из района марокканского города Фнидек в Сеуту — испанский анклав на северном побережье Африки. Попытку пересечения границы пресекли испанские и марокканские службы.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство задействовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.
После роста числа попыток незаконного проникновения в Сеуту испанские власти приняли решение направить в регион подразделения вооруженных сил для обеспечения безопасности.
Ранее правительство Испании сообщало, что за сутки в город Сеута пешком или вплавь могли попасть более 49 тысяч человек.