Число погибших при попытке добраться из Марокко в испанскую Сеуту выросло до 27 Сотрудники служб безопасности обнаружили тела еще нескольких погибших мигрантов

Число нелегальных мигрантов, погибших при попытке переплыть из марокканского города Фнидек в испанскую Сеуту в Северной Африке, увеличилось до 27 человек.

Как сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники в полиции, сотрудники служб безопасности обнаружили тела еще нескольких погибших.

Ранее сообщалось о 19 погибших нелегальных мигрантах, пытавшихся попасть из Марокко в Сеуту.

- Что произошло?

Ранее более 800 нелегальных мигрантов попытались вплавь добраться до Сеуты с побережья марокканского города Кастильехос.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.

На фоне роста числа попыток нелегального проникновения в Сеуту испанские власти приняли решение направить в регион подразделения ВС для усиления безопасности.

По оценке правительства Испании, за последние 24 часа более 49 тыс. человек пересекли границу Сеуты вплавь или пешком.