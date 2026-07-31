Muhammed Emin Canik, Marina Mussa
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
Число нелегальных мигрантов, погибших при попытке переплыть из марокканского города Фнидек в испанскую Сеуту в Северной Африке, увеличилось до 27 человек.
Как сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники в полиции, сотрудники служб безопасности обнаружили тела еще нескольких погибших.
Ранее сообщалось о 19 погибших нелегальных мигрантах, пытавшихся попасть из Марокко в Сеуту.
- Что произошло?
Ранее более 800 нелегальных мигрантов попытались вплавь добраться до Сеуты с побережья марокканского города Кастильехос.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.
На фоне роста числа попыток нелегального проникновения в Сеуту испанские власти приняли решение направить в регион подразделения ВС для усиления безопасности.
По оценке правительства Испании, за последние 24 часа более 49 тыс. человек пересекли границу Сеуты вплавь или пешком.