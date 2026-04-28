Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы возросло до 8 Пожар вспыхнул на стройке элитного многоэтажного дома, площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. метров

Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы, столице РФ, возросло до восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.



«Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в городе Москве, увеличилось до восьми человек. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия», - следует из публикации.



Отмечается, что в связи с происшествием столичный Следственный комитет начал «комплексное расследование» обстоятельств трагедии. «В рамках следственных действий сотрудники ведомства проводят допросы представителей компании‑застройщика, начальника участка строительного объекта, где произошло возгорание, а также сотрудников субподрядной организации, участвовавшей в работах на площадке», - отметили в столичном ГСУ СК.

Ранее в МЧС РФ сообщали о 7 погибших и 13 пострадавших.



Между тем в российских СМИ сообщалось, что в качестве причины пожара рассматривается нарушение техники безопасности при проведении работ.



Пожар на стройке элитного многоэтажного дома вспыхнул утром 28 апреля. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. метров. Пожару присвоили пятый ранг сложности. Из горящего здания спасли более 30 человек. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление и высокая температура. По факту пожара возбуждено уголовное дело.