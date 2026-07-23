В настоящее время 50 жителей считаются пропавшими без вести

Число погибших при оползне в китайском Чунцине возросло до 11 человек В настоящее время 50 жителей считаются пропавшими без вести

Число погибших в результате оползня, произошедшего 17 июля в провинции Чунцин на юго-западе Китая, возросло до 11 человек, еще 50 человек остаются пропавшими без вести.

Спасательные службы в ходе продолжающихся поисково-спасательных работ после схода оползня обнаружили тела еще трех человек.

По данным властей, количество погибших увеличилось до 11, а поиски 50 пропавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что в результате оползня в Чунцине, по предварительным данным, погибли 8 человек, еще 10 пострадавших были спасены и доставлены в больницы.