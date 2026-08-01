Число погибших при обрушении угольной шахты в Пакистане возросло до 34

Irmak Akcan, Elmira Ekberova
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
Число погибших в результате обрушения угольной шахты в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана возросло до 34 человек.
Как сообщает газета Dawn, обрушение произошло 30 июля на частной угольной шахте, принадлежащей компании Sardar Usman Coal Company, в районе Сорандж после взрыва метана.
Провинциальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (PDMA) сообщило, что поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели пытаются добраться до шахтеров, которые могут оставаться заблокированными под завалами.
В Пакистане аварии на угольных шахтах происходят регулярно. Основными причинами трагедий становятся взрывы метана, недостаточная вентиляция и несоблюдение требований безопасности.