Число погибших при израильских ударах по Мишгаре в Ливане возросло до 12

Ethem Emre Özcan, Elmira Ekberova
26 Май 2026•Обновить: 26 Май 2026
Число погибших в результате израильских авиаударов по населенному пункту Мишгара в долине Бекаа на востоке Ливана возросло до 12 человек.
Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильские боевые самолеты наносили удары по жилым домам в Мишгаре в течение минувшей ночи и под утро.
По последним данным, в результате атак погибли 12 человек, еще несколько получили ранения.
Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал армии приказ усилить удары по Ливану.
Ранее сообщалось, что в результате ночных авиаударов по Мишгаре погибли пять человек.
Израильские удары по Ливану и режим прекращения огня
2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.
Власти Ливана тогда сообщили, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.
По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедших 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая, а также провести четвертый раунд переговоров в начале июня.
Министерство здравоохранения Ливана вчера сообщило, что со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 185 человек.
Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает удары и разрушение домов на юге Ливана, в то время как «Хезболлах» атакует израильские подразделения, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.