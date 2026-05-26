Число погибших при израильских ударах по Мишгаре в Ливане возросло до 12

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана несмотря на действующий режим прекращения огня

Число погибших в результате израильских авиаударов по населенному пункту Мишгара в долине Бекаа на востоке Ливана возросло до 12 человек.



Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильские боевые самолеты наносили удары по жилым домам в Мишгаре в течение минувшей ночи и под утро.

По последним данным, в результате атак погибли 12 человек, еще несколько получили ранения.

Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал армии приказ усилить удары по Ливану.

Ранее сообщалось, что в результате ночных авиаударов по Мишгаре погибли пять человек.

Израильские удары по Ливану и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана тогда сообщили, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедших 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая, а также провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Министерство здравоохранения Ливана вчера сообщило, что со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 185 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает удары и разрушение домов на юге Ливана, в то время как «Хезболлах» атакует израильские подразделения, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.