За последние сутки число погибших увеличилось на три человека и достигло 4 301, - Минздрав Ливана

Число погибших при израильских ударах по Ливану со 2 марта превысило 4,3 тыс. За последние сутки число погибших увеличилось на три человека и достигло 4 301, - Минздрав Ливана

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 4 301 человека. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Ливана, которое опубликовало обновленные данные о погибших и пострадавших в результате атак Израиля, продолжающихся со 2 марта.

По данным ведомства, за последние сутки число погибших увеличилось на три человека и достигло 4 301. Еще 12 199 человек получили ранения.

Накануне Минздрав Ливана сообщал о 4 298 погибших в результате израильских атак со 2 марта.

Между тем Израиль продолжает наносить удары, несмотря на действующий режим прекращения огня, а также достигнутые между США и Ираном договоренности, которые, включают и Ливан.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, беспилотники израильской армии сбросили две светошумовые гранаты на населенный пункт Верхняя Набатия на юге страны.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

Ранее, второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число вынужденно перемещенных лиц в результате боевых действий превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

14 июня Иран и США сообщили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Договоренности также включают прекращение боевых действий в Ливане.

Кроме того, 26 июня, по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, стороны подписали «рамочное соглашение».