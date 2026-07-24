Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и пострадавших в результате израильских атак, начавшихся 2 марта

Число погибших при израильских ударах по Ливану со 2 марта достигло 4 330 Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и пострадавших в результате израильских атак, начавшихся 2 марта

Число погибших в результате израильских ударов по территории Ливана со 2 марта возросло до 4 330 человек.

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и пострадавших в результате израильских атак, начавшихся 2 марта.

Согласно данным ведомства, за этот период погибли 4 330 человек, еще 12 236 получили ранения.

В предыдущем сообщении Минздрав Ливана сообщал о гибели 4 329 человек в результате израильских ударов со 2 марта.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану, а также оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденно перемещенных лиц в стране из-за боевых действий превысило 1 млн человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.



14 июня Иран и США сообщили о достижении при посредничестве Пакистана соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Документ также включает прекращение боевых действий в Ливане.

Кроме того, 26 июня по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне стороны подписали «рамочное соглашение».